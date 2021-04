2,1 M$ en contrats pour la réfection de services municipaux

La Ville de Saint-Georges vient d'octroyer deux contrats pour la réfection de services municipaux dans deux secteurs de la municipalité.

Ainsi, c’est l’entreprise R.J. Dutil et Frères Inc. qui réalisera des travaux, pour la somme de 1 366 149 $, dans la 91e rue ainsi que la 5e avenue.

Des travaux ont également été autorisés sur la 2e avenue ainsi que la 119e rue. Le contracteur Giroux et Lessard réalisera ceux-ci pour la somme de 775 148$.

À la séance du conseil municipal d'hier soir, les élus ont également accepté la soumission de l’entreprise Global Québec et Lévis inc. pour l’acquisition d’un camion 2021, PTC 64 000 livres et équipé d’une benne basculante, pour la somme de 306 983 $.

D’autre part, Saint-Georges comptera un nouveau panneau électronique à l’intersection du boulevard Dionne et de la 16e Rue, dans le secteur ouest. C’est l’entreprise Pierrot Enseignes qui procédera à l’aménagement et l’installation au coût de 75 350 $.