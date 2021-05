Des pompiers de Saint-Victor sont honorés

Six pompiers de la municipalité de Saint-Victor ont reçu la Médaille des pompiers pour services distingués du gouverneur général du Canada.

Il s’agit du directeur Steve Bureau, Nelson Bolduc, Jocelyn Fortin, Robert Jacques et Marco Mathieu.

Ils ont tous été salués pour leurs 20 ans de service auprès de la municipalité.

De plus, un autre pompier a été honoré pour ses 40 ans au sein du Service de sécurité incendie de Saint-Victor/Saint-Alfred. Il s’agit de Harold Bureau.

« Parfois, on peut prendre pour acquis que nos municipalités disposent de services incendies compétents, mais cela se fait à quel prix ? Des formations intenses, des pratiques régulières, être disponible en tout temps et mettre sa vie en jeu, pour notre sécurité à tous. Ces gens-là méritent toute notre reconnaissance, on leur doit beaucoup - Merci Messieurs et sincères félicitations ! » a mentionné par voie de communiqué, le Maire de Saint-Victor, Jonathan V.Bolduc.