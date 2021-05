Karine Veilleux devient la nouvelle directrice générale adjointe et suppléante

Lors du conseil de Ville de Saint-Georges, qui s'est tenue hier soir, les membres ont procédé à la nomination de Karine Veilleux à titre de directrice générale adjointe et suppléante.

Elle continuera d’occuper le poste de trésorière et directrice du Service des finances et trésorerie. Elle est d'ailleurs détentrice d'un titre de comptable professionnelle agréée et a complété une maîtrise en gestion des organisations et une maîtrise en administration publique, profil gestion municipale.

Ses différentes tâches seront notamment de remplacer le directeur général lorsque celui-ci devra s’absenter, mais également de superviser le Service informatique, agir à titre de coordonnatrice adjointe des mesures d’urgence et prendre la responsabilité de dossiers spécifiques qui lui seront confiés. Parmi ceux-ci se trouvent, par exemple, la veille stratégique des programmes d’aide financière et les audits de performance.

Jean McCollough étant parti à la retraite il y a quelques semaines, le poste était vacant depuis.

Trottoirs et bordures

Les élus de la ville de Saint-Georges ont par ailleurs accepté la plus basse soumission conforme pour la réfection et construction de trottoirs et bordures. C’est l’entreprise Les Pavages de Beauce ltée qui réalisera ces travaux au coût de 252 491 $.