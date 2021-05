Descente urbaine de la piste cyclable: les travaux seront complétés cet été

Amorcés l’automne dernier, les travaux pour la construction d'une descente urbaine de la piste cyclable au centre-ville de Beauceville reprendront cet été, vient d'annoncer l'administration municipale.

Espace situé directement en face du Pont Fortin, l'aménagement de cette descente a pu être entreprise suite à la démolition d'une maison et d'un édifice locatif du secteur.

« Sachant que nous devions réparer et solidifier le quai et l’infrastructure de la 9e avenue dans ce secteur et que nous étions en processus de revitalisation, nous avons analysé divers scénarios et avons choisi l’option d’aménager une descente urbaine de la piste cyclable tout en solidifiant l’infrastructure en question, et ce, en embellissant ce secteur situé en plein centre-ville. Ce que nous pouvons appeler en quelque sorte un projet 3 en 1 », a mentionné le maire François Veilleux par voie de communiqué de presse.

Le coût des travaux, incluant la structure, le pavage et le talus, est de 46 000 $. Ils sont réalisés par l’entreprise Les Constructions de l'Amiante inc. sous la supervision de la firme ÉQIP SOLUTIONS.

« Pour notre ville, c’est une autre étape parmi plusieurs autres en cours et à venir en ce qui concerne la revitalisation du centre-ville et je suis convaincu que cet aménagement sera apprécié par les cyclistes, visiteurs et nos résidents », d'ajouter M. Veilleux.

Par ailleurs, les travaux de la phase 2 de la piste cyclable, reliant le parc des Rapides-du-Diable à la traverse Nord (secteur Beauce Auto) se poursuivront eux aussi cet été.

On parle ici des secteurs entourant le nouvel aréna EJM/RENÉ-BERNARD et celui situé entre la 129e rue et vis-à-vis la 155e rue. L'ouvrage en sera un de finition et de pavage pour rendre la piste accessible et praticable.

Quant à la traverse de la Route 173 Sud (secteur du parc des Rapides-du-Diable), le processus suit son cours et il en est de même pour la phase 3 servant à relier Beauceville à Saint-Joseph. Ce dossier relève directement de la MRC Robert-Cliche.