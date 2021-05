Octroi de 96 000 $ pour trois projets de coopération intermunicipale

Une somme de 96 099 $ a été accordée afin d’appuyer trois initiatives de coopération intermunicipale dans Beauce-Nord dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR).

C'est le député Luc Provençal qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

La Ville de Beauceville obtient deux des trois projets avec des sommes respectives de 38 599 $ et 25 000 $. L'autre montant de 32 500 $ est versé à la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Grâce à cette aide, les municipalités pourront regrouper des services et des ressources afin d’améliorer la qualité de l’offre aux citoyennes et aux citoyens, et ce, à moindre coût.

L’acquisition ou l’utilisation conjointe d’un équipement, l’embauche d’une ressource dont les services sont partagés ou la mise en commun d’un service offert à la population en sont des exemples.

D'ailleurs, devant le succès de ce volet du programme, la ministre Laforest a annoncé hier que 12,5 millions de dollars de plus annuellement seront disponibles pour soutenir des projets de coopération intermunicipale.

De même, les organismes municipaux qui le souhaitent pourront dès maintenant déposer leur demande et le faire tout au long de l’année.

Enfin, l’aide financière maximale pourra désormais atteindre 250 000$ par projet.

« Je salue le travail des autorités de Ville de Beauceville et de la MRC Nouvelle-Beauce qui ont présenté des projets permettant des partenariats entre les municipalités. Au-delà du partage qui sera effectué, des liens entre les organisations seront tissés. Ils seront très certainement favorables pour leur relation à long terme ainsi que la réalisation d’autres intéressantes initiatives dans Beauce-Nord », a fait remarquer le député Provençal.