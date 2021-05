La MRC de La Nouvelle-Beauce a annoncé que 21 projets, sélectionnés par les maires, se partageront une enveloppe de 311 300 $ dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants 2021 (PSPS).

Le PSPS est un levier financier pour tous les projets de développement local et territorial qui répondent aux priorités adoptées par les maires.

Les projets

- 5 100 $ seront accordés à la Source de Sainte-Marie, qui offre un service de dépannage alimentaire pour les personnes en contexte de vulnérabilité. Cette somme servira à obtenir de l’équipement pour l’entreposage des aliments.

- 15 000 $ seront octroyés à la Coopérative de solidarité et de services de Saints-Anges qui souhaite procéder à des travaux extérieurs sur son immeuble, acquis en 2009.

- 27 800 $ iront à la Ville de Sainte-Marie qui désire installer un système d’éclairage au terrain de soccer Grande-Allée, situé au cœur du Domaine Taschereau.

- 31 400 $ iront également à la Ville de Sainte-Marie pour son projet de reconstruire la passerelle traversant le ruisseau Dupuis afin de faciliter l’accès au parc Carter des résidents du développement Caro.

- 17 200 $ seront accordés à la municipalité de Saint-Isidore afin d'aménager un jardin nourricier en plein

cœur de son espace urbain. Ce lieu sera aménagé pour offrir des fruits et des légumes, une classe extérieure pour les élèves de l’école primaire, une serre et des jardins en polyculture pour l’ensemble des résidents.

- 3 200 $ seront pour la municipalité de Saints-Anges dans le but de finaliser son projet de rénovation du

chalet des loisirs par l’achat de mobilier intérieur et extérieur.

- 13 900 $ seront octroyés à la municipalité de Scott qui voudrait aménager un parc de quartier au développement Joseph-Antoine-Drouin.

- 5 200 $ iront à l’Association de baseball mineur de Saint-Lambert afin de moderniser le terrain de baseball en aménageant des toitures pour les bancs des joueurs, en revampant la cabane des marqueurs et en acquérant un monticule synthétique.

- 18 300 $ seront envoyés à la municipalité de Saint-Elzéar qui a comme projet de revitaliser le site de plein air du Mont Cosmos par la réfection des belvédères et des escaliers.

- 60 000 $, soit la plus grosse somme reçue dans ce contexte, sera octroyé à la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon pour finaliser le lien cyclable entre le parc du Faubourg et le parc Alexis-Blanchet.

- 20 400 $ seront aussi alloués à la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon pour aménager deux surfaces de dek hockey au parc Alexis-Blanchet.

- 500 $ iront au Club de ski de fond de Saint-Lambert qui désire faire l’acquisition et l’installation d’un système d’alarme pour sécuriser l’équipement d’entretien des pistes.

- 1 600 $ seront accordés à la municipalité de Saint-Bernard afin d'aménager une aire de détente en bordure de la rivière des Îles Brûlées, qui est située au cœur du village.

- 15 600 $ seront octroyés également à la municipalité de Saint-Elzéar dans le but de revitaliser le parc du Palais et en faire un lieu où les enfants âgés de 0 à 5 ans seront privilégiés.

- 16 500 $ iront à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce, car elle souhaite procéder à l’agrandissement de la halte-garderie et ainsi engager une deuxième éducatrice. Cela dans le but de répondre à l’augmentation significative de la demande depuis l’inondation de 2019 et la pandémie.

- 7 100 $ seront aussi octroyés à la municipalité de Scott qui souhaite, par cette première phase de planification stratégique, réaliser les études nécessaires pour le réaménagement des secteurs durement touchés par les inondations.

- 12 300 $ seront accordés à la municipalité de Sainte-Hénédine pour faire l’acquisition d’une génératricepour son centre communautaire afin de répondre aux besoins de la population en cas de sinistre ou de panne de courant.

- 5 000 $ seront aussi accordés à la municipalité de Sainte-Hénédine qui s’est portée acquéreur d’un terrain à l’intérieur de son périmètre urbain. Elle souhaite procéder à l’évaluation du potentiel de développement résidentiel.

- 27 000 $ seront alloués à la municipalité de Saint-Bernard afin d'aménager une scène extérieure permanente au parc des Loisirs.

- 6 200 $ iront au comité de développement de Sainte-Marguerite qui souhaite procéder à des travaux de réaménagement de la cuisine du restaurant municipal pour bonifier l’offre.

- 2 000 $ seront accordés à la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon dans le but d'aménager un coin lecture à la bibliothèque Édith-Poiré afin de répondre à la demande des employés, des bénévoles et des usagers.