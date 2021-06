Le concours « Beauceville fleurie » est de retour avec Marthe Laverdière

La Ville de Beauceville récidive avec son concours Beauceville fleurie et pour une deuxième année consécutive, Marthe Laverdière agira comme porte-parole de l'événement.

La chroniqueuse horticole internaute, qui s'est dite « heureuse et fière d’être de nouveau porte-parole », visitera les gens ainsi que les entreprises et commerces au début du mois d’août prochain.

Ce concours, dont l’objectif est de sensibiliser et d’encourager l’ensemble de la population à embellir leur propriété, s’adresse aux résidents (résidences unifamiliales, jumelés, appartements, etc.) et aux entreprises.

Quelques nouveautés s’ajoutent en 2021:

► La catégorie « Jardin-jeunesse » afin que les jeunes développent une passion pour cultiver la terre.

► La catégorie « Jardin-entreprise » : pour les entreprises qui offrent un petit coin jardin à leurs employés… sous le mode « du jardin à la table pour diner ».

►Les catégories résidentielles/duplex/appartements/jardins-potagers sont encore offertes aux participants.

► Contrairement aux éditions précédentes, toutes les entreprises doivent maintenant s’inscrire cette année afin de courir la chance de remporter des arrangements floraux qui seront remis aux gagnants en début de saison 2022 pour fleurir l’entrée de leur entreprise en collaboration avec la Chambre de commerce de Beauceville.

Inscription avant le 30 juin

Les résidents, commerces et entreprises de Beauceville qui veulent participer doivent doivent s'inscrire avant le 30 juin.

On peut procéder soit par téléphone (418 774-9137, poste 2004), en mentionnant le choix de catégorie et les coordonnées, soit en remplissant le formulaire en ligne disponible sur le site Internet de la Ville de Beauceville.

Les juges de la Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville évalueront sur place, au début d’août, les participants et les entreprises dûment inscrites pour déterminer les gagnants qui seront ensuite dévoilés en septembre. Un total de 1000$ en prix seront distribués.