L'aréna EJM/René-Bernard entre en opération le 17 juillet

Le nouvel aréna EJM/René-Bernard de Beauceville accueillera ses premiers utilisateurs dès le 17 juillet, vient d'annoncer la Ville dans un communiqué de presse qui fait état de l'avancement du projet Multisports.

La réfrigération est actuellement en processus pour le montage de la glace afin de permettre le début des opérations prévu à cette date du samedi 17 juillet, ceci afin d'honorer le calendrier des réservations qui sont déjà faites.

Les installations de base, outre pour le hockey et le patinage, seront bien sûr fonctionnelles et accessibles aux usagers: vestiaires, blocs sanitaires, chambres de joueurs et salle polyvalente.

Les travaux de préparation pour le pavage des stationnements, de la rue et de la piste cyclable de ce secteur (91e Rue et ruisseau Poulin) sont en cours.

L’accès au bâtiment sera disponible sur les heures de bureau, du lundi au vendredi (sauf pour les périodes de réservation) et les travaux pour les éléments à compléter seront effectués dans les semaines à venir (espace restauration, espaces partenaires et finitions diverses).

Une inauguration officielle aura lieu cet automne, notamment en présence de la triple médaillée olympique, Marie-Philip Poulin.

Acquisition de l'ancien aréna

Dans le même ordre d'idées, c'est maintenant chose faite, la Ville de Beauceville vient de procéder à l'acquisition officielle de son ancien aréna, qui était sous administration d'une corporation depuis la fin des années soixante.

Le conseil municipal a entériné la décision par voie de résolution lors de la séance ordinaire de lundi.

Ce faisant, la municipalité récupère ainsi tous les soldes des comptes bancaires ainsi que tous les comptes à recevoir et les créances, ce qui veut dire, dans ce dernier cas, une dette de 900 000 $ à rembourser sous forme de prêt.

Dans les faits, cela ne représentera pas de nouvelles charges financières dans le budget de la Ville puisque celle-ci assume déjà les versements de l'emprunt depuis de nombreuses années.

L'immeuble a été démoli, sauf la section avant (qui abrite notamment un bloc sanitaire) et la surface bétonnée de la glace (qui servira pour le hockey-balle en été), des éléments qui s'intégreront dans la Place Banque Nationale de la Cité sportive Rotary.

L'acquisition des installations comprend aussi des biens de valeur appréciable dont le compresseur et le système de réfrigération qui ont été transférés dans le nouvel aréna EJM/René-Bernard, a indiqué le directeur général de la Ville de Beauceville, Serge Vallée, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Les autres biens récupérés sont le déshumidificateur de l’enceinte, la resurfaceuse à glace Zamboni (incluant le taille-bordure), le tableau indicateur, une douche d’urgence, l'aiguise-patins et accessoires, des minis bandes, six buts, des supports d’apprentissage à patiner, l'Inventaire du proshop, quatre congélateurs, une table froide à préparation, quatre haut-parleurs, un téléviseur avec projecteur, dix tables et cinquante chaises et finalement trois coffres-forts.

Cité sportive Rotary

Les travaux de préparation et de conversion de la partie conservée de l’ancien aréna sont en cours. Les éléments qui ont été conservés suite à la démolition sont les deux vestiaires, une salle polyvalente, un entrepôt et la dalle de béton. La patinoire extérieure sera d’ailleurs fonctionnelle cet hiver.

La date de réalisation prévue pour quelques espaces parc, le volley-ball et le baseball est en 2021, indique les autorités municipales, cependant que le système d’éclairage du terrain de baseball sera installé seulement en juin 2022.

Pour l'an prochain toujours, certains projets seront réalisés selon l’obtention de nouvelles subventions: les jeux d’eau, les sentiers, les aménagements urbains (rue et stationnements), la finition et l’adaptation de la dalle de béton de l’ancienne glace, et les terrains de tennis.