Saint-Victor: Jonathan V. Bolduc sollicite un 3e mandat

Le maire de Saint-Victor Jonathan V. Bolduc, vient d'annoncer par voie de communiqué de presse qu’il sollicitera un 3e mandat à la tête de sa municipalité en vue du scrutin du 7 novembre prochain.

Il a aussi présenté son équipe de candidats qui comporte trois nouveaux venus qui sont Francis Fecteau, Patricia Bolduc et Richard Doyon. Ils se présentent avec les conseillers sortants Xavier Bouhy, Dany Plante et Nancy Lessard.

« Je suis à nouveau très fier de la nouvelle mouture de notre équipe. Depuis le début, la diversité caractérise nos candidats, tant en âge qu’en backgrounds pertinents pour la gestion d’une municipalité, et c’est encore le cas aujourd’hui. Je veux remercier Louise Senécal et Jérôme Bélanger pour tout leur travail pendant toutes ces années, sans oublier notre ami Gino Vachon (décédé il y a quelques mois) , qui demeurera toujours une grande source d’inspiration pour nous tous », a indiqué le premier magistrat.

Le maire Bolduc et son équipe souhaitent poursuivre le travail amorcé. Le conseil s'engage à mener des projets d'infrastructures comme la mise aux normes du réseau d’eau public pour le village, l'amélioration du réseau routier et le création de sentiers actifs. L'équipe Bolduc veut également poursuivre ses investissements en « qualité de vie » et maintenir le plan de gestion de la dette municipale.

Départ du maire Saint-Laurent

Par ailleurs, les résidents de Saint-Simon-les-Mines devront se trouver un nouveau maire puisque celui qu'ils ont élu en 2017, Martin Saint-Laurent, a annoncé son départ.

« La décision n’a pas été facile, mais elle a été mûrement réfléchie au cours des derniers jours. Étant un jeune professionnel sur le marché du travail, il me devenait de plus en plus difficile de concilier les obligations de mon travail ainsi que celles de la Municipalité. J’avais l’impression que je n’étais pas en mesure de donner mon 110% dans les deux et qu’à la toute fin, j’en payerais le prix de ne pas avoir dûment su comment répartir mes efforts. Étant en voie de devenir officiellement ingénieur dans les prochains mois, je me devais de prioriser ma carrière au détriment du monde municipal en démontrant le sérieux que je dois y investir », a indiqué le principal intéressé sur la page Facebook de la municipalité pour expliquer son retrait.