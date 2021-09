Mairie d’East Broughton: Kaven Mathieu effectue un retour

Maire d’East Broughton de 2009 à 2018, Kaven Mathieu vient d'annoncer qu’il sera candidat pour reprendre son ancien siège, à l’occasion des élections municipales du 7 novembre prochain.

« J'ai encore quelque chose à donner », de dire ce jeune père de famille (35 ans) de trois enfants, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com. L'actuel détenteur du poste, François Baril, a annoncé qu'il ne solliciterait pas de nouveau mandat.

Copropriétaire de La Sucrerie d’Émilie, M. Mathieu souhaite mettre à contribution cette expérience ainsi que son leadership afin de poursuivre le développement de la municipalité et de la région.

« Mon objectif est de mettre tout ceci en valeur et travailler ensemble au développement de notre municipalité. Je veux aussi contribuer au développement de la région. Les municipalités, peu importe leur taille, ont tout intérêt à travailler ensemble sit par le partage de services ou bien en se mobilisant sur des enjeux régionaux afin d’obtenir des gains de la part des gouvernements provincial et fédéral. C’est ma vision positive et rassembleuse que je vous propose », de mentionner le candidat dans son communiqué de presse d'annonce..

Il présentera en détails, au cours des prochaines semaines, les différentes priorités qu’il soumettra aux citoyennes et citoyens de la municipalité d’East Broughton en vue du scrutin du 7 novembre.

Fait à noter, lors de son élection en 2009, il n'avait que 23 ans, ce qui en faisait le plus jeune maire de tout le Québec.