Préservation du patrimoine bâti en Nouvelle-Beauce

Déployé en 2019 sur le territoire de huit MRC de Chaudière-Appalaches, la Clinique d’architecture patrimoniale de Chaudière-Appalaches (CAPCHA) permet aux propriétaires de maisons datant d’avant 1950 et aux comités d’urbanisme d’obtenir, à très faible coût, les services-conseils de la firme Marie-Josée Deschênes, architecte, inc. pour orienter leurs travaux de rénovation ou de restauration.

Par ce projet, les MRC participantes souhaitent favoriser la préservation du patrimoine bâti, qui constitue une ressource fragile et non renouvelable. En effet, la planification des travaux sur des maisons anciennes requiert une expertise particulière pour respecter le caractère patrimonial, mais le prix de ces services-conseils peut parfois être élevé. Le projet de la CAPCHA pallie cette lacune en offrant cette expertise pour une fraction du prix réel.

Pourtant, depuis 2019, seulement 12 propriétaires de la Nouvelle-Beauce se sont procuré l’aide de la CAPCHA. Alors que le projet risque de prendre fin en 2022, la MRC de La Nouvelle-Beauce invite à nouveau les propriétaires de maisons anciennes à bénéficier de l’aide-conseil, qui consiste en :

• une visite « in situ » afin de poser un diagnostic quant aux travaux nécessaires pour la préservation et la mise en valeur de la maison ;

• un rapport sommaire présentant les étapes des travaux et/ou esquisses.

Il n’en coûtera que 100 $ plus taxes au propriétaire, au lieu de la valeur réelle de ce service qui est de 800 $. Vous aimeriez en savoir plus et vous souhaitez bénéficier de l’aide-conseil ? Visitez le site capcha.ca.

Créneau distinctif

Lors du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce du 21 septembre, il a été question de l’identification du créneau distinctif pour son territoire.

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entamera sous peu sa réflexion entourant l’identification du créneau distinctif pour son territoire. En effet, le Fonds régions et ruralité - Volet 3 Projet signature et innovation permet à la MRC de développer un secteur dans lequel la Nouvelle-Beauce se distinguera et pourra soutenir des initiatives misant sur l’innovation dans ce créneau.

La MRC a donc octroyé un mandat d’accompagnement à la firme de consultants Stratégies immobilières LGP pour un montant de 24 719,63 $ taxes incluses, qui vise à définir notamment le domaine d’intervention ciblé par le choix du créneau distinctif, les objectifs à atteindre, un montage financier préliminaire ainsi que les liens entre le projet, la vision territoriale et les priorités régionales.