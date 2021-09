Québec ajoute 3,3 M$ pour le réseau cyclable dans Beauce-Nord

Le gouvernement du Québec accorde à la MRC de La Nouvelle-Beauce une aide financière de 3 284 807 $ afin de soutenir le développement de la piste cyclable.

C’est le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui en a fait l’annonce aujourd’hui ipar voie de communiqué de presse au nom du ministre des Transports, François Bonnardel.

Cette aide octroyée dans le cadre du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) et fait suite à l’investissement de 3 000 000 $ en MRC Robert-Cliche annoncé en juin 2020.

La somme servira au projet de construction d’une piste cyclable de 15,9 kilomètres entre les municipalités de Scott et Saint-Anselme. (12,5 km en Nouvelle-Beauce et 3,4 km dans Bellechasse). Le tout est évalué à près de 5,4 M$.

Cet investissement s’inscrit dans un effort plus large du gouvernement pour encourager la mobilité active à des fins récréatives ou utilitaires. Rappelons que Québec avait annoncé, dans le dernier budget, une bonification de Véloce III de l’ordre de 12,5 M$ pour cette année et la prochaine, en plus des sommes investies dans le Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) et du lancement du nouveau Programme d’aide financière au développement de l’offre de vélos en libre-service (OVLIS) en début d’année.

« Cette aide financière additionnelle à notre réseau cyclable est une merveilleuse nouvelle pour Beauce-Nord et la région de la Chaudière-Appalaches, puisque cet ajout à notre réseau de transport actif sera bénéfique autant pour nos citoyennes et citoyens que pour les cyclotouristes. En seulement 16 mois, nous avons fait plus que les précédents gouvernements dans un aussi court laps de temps », a fait remarquer le député Provençal.