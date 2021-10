Changement de nom de la MRC Robert-Cliche: le préfet explique pourquoi

Les maires formant le conseil des élus de la MRC Robert-Cliche proposent de changer le nom de l'organisme en celui de Beauce-Centre, afin de refléter la situation géographique du territoire. Nous reproduisons ici l'intégrale des explications diffusées par le préfet et maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc, pour justifier ce changement.

Au début des années 80, lorsque furent créées les municipalités régionales de comté (MRC), il fut décidé que la nôtre porterait le nom de Robert-Cliche. Ce choix s’avérait une référence au juge Robert Cliche, qui a présidé la "Commission d'enquête sur l'exercice de la liberté syndicale dans l'industrie de la construction", qui a aussi été impliqué dans le parti du NPD notamment comme candidat en Beauce et dans Duvernay, et qui a écrit des livres sur la Beauce avec son épouse, Madeleine Ferron. Quelqu’un qui a laissé sa marque et qui est décédé en 1978, à tout juste 57 ans. Malgré tout, notre monde ici s'identifie beaucoup à la Beauce, qui jouit d’une solide notoriété qui s’étend partout au Québec et même bien au-delà de ses frontières.

Avant la création des MRC, les municipalités du Québec étaient regroupées par comtés municipaux - ce qu’on appelle “la Beauce” fait souvent référence au “comté de Beauce”, établi en 1855 et qui a existé jusqu’en 1982, remplacé par plusieurs MRC dont la nôtre, qui étonnamment se trouve la seule à ne pas avoir le mot “Beauce” dans sa dénomination, contrairement à nos voisins de Beauce-Sartigan et de Nouvelle-Beauce. Cela pose parfois un problème d’identification, notamment pour des entreprises oeuvrant en tourisme, ou pour le recrutement de main-d’œuvre, alors que le nom Robert-Cliche ne réfère ni à la géographie, ni à la population dont il est question. En ce sens, notre CLD Robert-Cliche a dernièrement changé d’identité pour Beauce-Centre Économique. Ainsi, notre conseil des maires a unanimement résolu d’enclencher le changement de nom pour que l’on devienne la MRC Beauce-Centre, qui s’avère en fait un retour à nos racines.

Il existe d’autres MRC portant le nom d’une personne, et il s’agit généralement d’un fondateur de la région en question. Pensons à la MRC Antoine-Labelle, d’après celui qu’on surnommait le “Roi du Nord” étant en grande partie à l’origine de la colonisation massive des Laurentides dans la seconde moitié du XIXe siècle ; la MRC de Montcalm en l’honneur du Marquis de Montcalm mort au combat lors de la bataille des Plaines d'Abraham, ou encore la MRC Marguerite-D’Youville honorant celle qui fut la première Canadienne à être canonisée par le Vatican ! Une autre MRC qui comportait le nom d’un individu a aussi changé son appellation au fil des ans - si je vous dis MRC Denis-Riverin, nommée d’après le propriétaire de quatre seigneuries, avez-vous idée d’où cela se trouve ? Depuis l’an 2000, ce territoire se nomme désormais MRC La Haute-Gaspésie - ah, c’est en Gaspésie ! Cet exemple rejoint exactement notre situation, tout le monde sait où se trouve la Gaspésie, comme tout le monde connaît d’emblée où se trouve notre secteur en parlant de MRC Beauce-Centre. Donc, rien à voir contre une personnalité, cette initiative s’inscrit plutôt dans l’idée de marketing territorial.

Une région, pas une infrastructure

Que l’on se comprenne bien - il est ici question d’une région, non d’une infrastructure. Beaucoup d’édifices, de ponts ou de routes portent des noms de personnes célèbres. Robert Cliche a déjà droit à l’importante avenue Robert-Cliche à Saint-Joseph, soit l’artère où se trouve l’École Secondaire Veilleux, et rien de moins que la plus importante infrastructure que comporte la Beauce, l’Autoroute 73, qui porte aussi le nom de Robert-Cliche.

On doit reconnaître nos bâtisseurs et les célébrer, je crois à ça. Mais lorsqu’il s’agit d’une région, cela réfère également à l’identité des citoyens. Je n’ai jamais entendu personne se définir comme Robert-Clichois, car on se définit tous ici comme Beaucerons. On s’est rendu compte de ça l’an passé lors du premier confinement, lorsqu’on a lancé la campagne d’achat local “On se serre les coudes au coeur de la Beauce”, on voulait mobiliser les gens et il était bien évident pour tout le comité mis en place par le CLD que les gens se sentaient plus interpellés si l’on faisait référence au centre de la Beauce et non à Robert-Cliche, quant à notre territoire.

On a tant de grands Beaucerons qui ont peu ou pas été honorés jusqu’ici. Pensons à Fabien Roy, qui était chef de parti fédéral lorsque le gouvernement Clark a tombé ; le sénateur Joseph Bolduc de Saint-Victor qui a tant fait pour la Beauce et a même été président du sénat canadien, ou encore le clan Taschereau, dont plusieurs d’entre eux ont été députés de Dorchester/Beauce depuis 1792 sur une centaine d’années, l’un fut cardinal, de même que Sir Henri Elzéar Taschereau fut le premier canadien-français à être nommé juge en chef du Canada. Ont-ils tous une MRC en leur nom ? Aucunement, même si on leur doit énormément.

Ils étaient de la Beauce, et nous souhaitons la même chose pour nous ainsi que pour les générations à venir.

Jonathan V. Bolduc

Maire de Saint-Victor et préfet de la MRC Robert-Cliche

Au nom du conseil des maires