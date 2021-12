Beauceville présentera son budget le 20 décembre

C'est le lundi 20 décembre, à quelques jours de la fête de Noël, que la Ville de Beauceville présentera son budget pour l'année financière 2022.

La pro-maire, Marie-Andrée Giroux, a confirmé la date du dépôt lors de la séance du conseil municipal tenue hier soir, alors qu'elle présidait à l'assemblée en l'absence du maire François Veilleux.

Mme Giroux n'a pas voulu s'avancer sur la teneur du document et si les contribuables beaucevillois subiront une hausse importante de la taxe foncière municipale.

« Importante est un mot bien relatif. Nous avons encaissé bien des pertes de revenus avec la démolition des maisons et des commerces. Nous sommes à la recherche de moyens pour compenser. Disons que nous avons bien des défis à relever », a-t-elle déclaré en substance.

La présentation du budget s'accompagnera aussi du Programme triennal des dépenses en immobilisations.

Piste cyclable: en avant avec le tunnel

La Ville de Beauceville vient de franchir une nouvelle étape qui confirme qu'elle ira de l'avant avec la construction d'une traverse souterraine de la piste cyclable sous la route 173 à la hauteur du Parc des Rapides-du-diable.

En effet, hier soir, les élus ont confié à la firme Englobe un mandat pour la réalisation d’une expertise de sol pour une somme de 27 650 $.

À la fin de l'été dernier, le maire Veilleux avait confirmé que son administration a fait entreprendre des études d'évaluation pour la construction d'un tunnel à cet endroit pour un passage sécuritaire des usagers.

Il n'avait pas voulu dévoiler l'estimation des coûts de construction de l'ouvrage mais il n'avait pas nié non plus que le projet pourrait coûter quelques millions de dollars. Hier soir, Marie-André Giroux a confirmé que le projet demanderait des déboursés importants.

Projet de logements abordables

La Ville de Beauceville adressera une demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, afin qu'un montant soit réservé à la municipalité pour la construction de 60 unités de logements abordables.

Cela fait suite à l'annonce récente du gouvernement d'investissements combinés de l'ordre de 3,189 milliards de dollars au Québec, entre 2022 et 2028, pour la construction de logements sociaux et abordables, la rénovation de HLM et la bonification du programme Allocation-logement.

Les détails du projet pour Beauceville ne sont absolument pas arrêtés mais la Ville tient à s'assurer de pouvoir obtenir des fonds car les besoins en la matière sont grands dans la municipalité, a souligné la pro-maire.

Par ailleurs, le conseil a octroyé un contrat à l’entreprise Les installations Paul Gagnon inc. pour la somme de 74 160 $ pour la réfection du toit de l’usine d’épuration.

On a aussi procédé à l'acquisition de la propriété sise au 598, 9e Avenue, appartenant à Place Beauceville, pour le projet de revitalisation du centre-ville. L'édifice, qui était loué au Centre électrique de Beauce, a été acheté pour un montant de 176 650 $.

La Ville de Beauceville a également appuyé le projet d’agrandissement de la salle d’entraînement de l’École Jésus-Marie afin que cette dernière puisse bénéficier de l’aide financière du ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur.

Enfin, Ville Saint-Georges a obtenu l'appui officiel de Beauceville dans le dernier droit pour l'obtention des Jeux du Québec de l'été 2025. Saint-Georges et Trois-Rivières sont les deux dernières candidates en lice.