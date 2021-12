Saint-Georges: 73 permis de construction émis en novembre

Parmi les 73 autorisations de permis de construction ou de rénovation que la ville de Saint-Georges a accordé au cours du mois de novembre, le plus important est celui pour l'agrandissement de l’entreprise Beauce Technologie.

La compagnie souhaite ajouter quelque 3 000 pieds carrés de surface à son bâtiment situé au 3929, 10e Avenue, dans le secteur ouest. Ces travaux sont évalués à 350 000 $.

En ce qui concerne l'ensemble des permis accordés, il représente une valeur totale de 2 947 191 $. Ainsi, après les 11 premiers mois de l’année 2021, la Ville de Saint-Georges a accordé 1 668 permis pour une valeur de 121,5 M$.

Depuis le début de l’année, le Service d’urbanisme note des hausses dans toutes les catégories sauf dans le secteur agricole. Les plus fortes augmentations sont dans la catégorie institutionnelle avec une hausse de 13,8 M$ ainsi que dans les secteurs multifamilial et industriel alors que l’on note des augmentations respectives de 6,6 et 6,1 M$.

Précisons que les travaux autorisés en novembre permettront l’ajout de 6 unités de logement, pour porter ce nombre à 222 depuis le début de l’année.