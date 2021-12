Sainte-Marie ferme son hôtel de ville au public

De manière à minimiser les risques de propagation et de maintenir un milieu de travail sain et sécuritaire pour ses employés, la Ville de Sainte-Marie vient d'annoncer que l’hôtel de ville ainsi que le garage municipal seront fermés au public à compter de demain, 21 décembre, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

« Malgré ces fermetures, nous tenons à rassurer nos citoyens que tous les services à la population demeureront actifs, mais qu’ils seront maintenus par le biais du téléphone, par voie de messagerie électronique ou si nécessaire, sur rendez-vous », a laissé savoir l'administration municipale par voie de communiqué de presse.

Pour le paiement des constats d’infraction et des comptes de taxes municipales, les citoyens sont invités à privilégier le paiement via les institutions financières participantes ou d’acheminer un chèque par courrier. Pour la délivrance et le paiement des différents permis (rénovation, construction, démolition, etc.), les citoyens sont priés de communiquer par téléphone avec le Service d’urbanisme pour convenir de moyens alternatifs.

En ce qui a trait aux services de livraison de colis ou autres, l’accès aux bâtiments sera autorisé comme à l’habitude.

La Ville tient à rassurer la population que toutes les précautions sont prises pour garantir la continuité des services essentiels en toute sécurité et que les ressources requises sont prêtes à toute éventualité.

Enfin, rappelons que les bureaux seront fermés du 24 décembre au 4 janvier inclusivement pour la période des Fêtes.