Les Rendez-vous d'hiver de retour à Beauceville

Le Service des loisirs de la Ville de Beauceville offre pour une autre année les Rendez-vous d’hiver. Les activités diverses ont été dévoilées et se tiendront de janvier à mars.

La population pourra profiter de plusieurs activités libres en plein air. Il y aura entre autres une chasse aux cœurs, une exposition en plein air d’artistes beaucevillois sur la piste cyclable, une exposition de photos du hockey d’hier à aujourd’hui autour de l’anneau de glace sur les terrains du Quartier de la Débâcle (secteur ouest), un rallye des neiges et un parcours de pensées positives et estime de soi dans les sentiers de raquettes au parc des Rapides-du-Diable.

Pour les plus frileux, il est prévu des activités en mode virtuel : heure du conte, capsules de bricolage d’horticulture, divers concours et un bingo en collaboration avec la TV communautaire de Beauceville. Les gens pourront aller admirer les œuvres d’artistes locaux en février et mars à la Salle Desjardins de la Bibliothèque Madeleine-Doyon.

L’organisation a préparé dans sa programmation des activités extérieures en présentiel qui respecteront les consignes sanitaires.

11 février: Soirée Claire de Lune Promutuel Assurance : randonnée en raquettes aux flambeaux, patinage animé, hommage à Marie-Philip Poulin, rendez-vous sucré et bien des surprises sur le plateau de la cité sportive (ancien aréna).

13 février: Après-midi familial Desjardins en plein centre de la ville avec une méga glissade, des animations, des grands jeux, et une Tyrolienne.

19 février: Beauceville accueillera pour une première fois le Cardiothon Manac de la Fondation du Pavillon du cœur de 8 h à 16 h soit au parc des Rapides-du-Diable, soit à l’aréna EJM/René-Bernard.

Les gens peuvent former des équipes pour faire du ski de fond, de la marche et de la raquette. Ils pourront faire des dons pour la Fondation qui offre des programmes et services à toute la région. Une activité de muscu-rythmée sera organisée sur le terrain de l’aréna EJM/René-Bernard à 10 h.

Les Rendez-vous d’hiver se clôtureront avec l’activité « Tire-toi une bûche » présentée par Arboriculture de Beauce sur les terrains du Quartier de la Débâcle (secteur ouest) avec cabane à sucre, tire sur neige, traîneaux à chiens, tours en carriole, compétition amicale de bûcherons intergénérationnelle et le lancer de la hache.

Hommage à Marie-Philip Poulin

Les Beaucevillois auront la chance d’encourager la fierté locale, la hockeyeuse et olympienne Marie-Philip Poulin. Elle sera à Pékin du 4 au 20 février, comme capitaine de l'équiupe féminine de hockey, pour ses 4e Jeux. Un emplacement photoboot sera mis à la disposition des gens sur le site de la Cité sportive. La population est invitée à envoyer une courte vidéo d’encouragement et des photos (pris avec le visuel sur place). Les messages seront publiés par la suite sur la page Facebook : Appuyons Marie-Philippe Poulin.

« J’invite la population à profiter de cette autre belle édition préparée par notre équipe du Service des loisirs qui a dû faire preuve une fois de plus d’originalité pour le bénéfice de nos citoyens de tous âges. Je suis aussi confiant que toute la Beauce encouragera notre ambassadrice Marie-Philip Poulin dans sa quatrième aventure olympique au sein de l’équipe canadienne de hockey. J’espère que vous serez au rendez-vous et vous souhaite une belle saison hivernale », mentionne le maire François Veilleux.