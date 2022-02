Deux nouveaux visages à la MRC des Etchemins

Deux nouvelles membres de l'équipe de la MRC des Etchemins ont récemment été nominée, Annie Venables au poste d’inspectrice en urbanisme et en environnement ainsi que Marijo Tanguay au poste d’adjointe administrative.

Cumulant plus de 21 ans d’expérience en urbanisme municipal, Annie Venables fait un retour au sein de l’équipe du Service d’inspection de la MRC des Etchemins. En plus de répondre aux questions des citoyens en ces matières, elle procédera à l’analyse des demandes et à l’émission de permis de construction et autres certificats. La nouvelle inspectrice en urbanisme et en environnement entrera en fonction le 21 février prochain.

Pour sa part, Marijo Tanguay sera responsable d’assister la direction générale et les autres services de la MRC dans les tâches administratives. Originaire des Etchemins, elle cumule plus d’une quinzaine d’années d’expérience dans des emplois administratifs. Elle saura mettre ses compétences au service de la clientèle au profit des contribuables et municipalités desservies. La nouvelle adjointe administrative entrera en fonction le 28 février prochain.