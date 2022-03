Adstock condamne l'invasion de l'Ukraine

Depuis plusieurs mois, la ville de Beauceville a pris différentes mesures pour atténuer les risques d’inondations. De plus, elle rappelle à sa population de se préparer en cas de crue printanière. Depuis 1992, la ville et son organisation municipale de sécurité civile mettent en place des mesures pour informer sa population et tenter de minimiser les impacts d’une crue printanière pour ses résidents et entreprises situées en zone inondable ou à risque.