Saint-Victor: un surplus de 706 225 $ en 2021

Suivant le dépôt des états financiers 2021, la Municipalité de Saint Victor a encaissé 4 712 329 $ en revenus et a autorisé des dépenses de 4 006 104 $, générant un surplus de 706 225 $.

Ce surplus est composé d’une somme de 574 222 $ pour l’ensemble des contribuables et de 132 003 $ pour le réseau d’eau publique (secteur). À cela, on doit rajouter 211 375 $ pour la réserve pour les infrastructures en aqueduc, égout et assainissement. Le principal élément non récurrent figurant aux résultats de 2021 est la ristourne de 67 591 $ reçue de la MRC Robert-Cliche.

Le conseil est très fier de ces résultats, a commenté le maire Jonathan V. Bolduc: « On doit saluer l’excellent travail des employés municipaux qui utilisent les ressources municipales avec parcimonie. Au fil des ans, nous avons constitué des réserves, soit une sorte de “bas de laine” municipal qui, en y rajoutant ces surplus, totalise actuellement 2,7M$. Tout cela ne nous a pas empêché de majorer les salaires ainsi que les conditions de notre personnel dévoué en début d’année, tout en gardant la taxe foncière au même niveau et limiter la hausse d’autres charges depuis 6 ans. Le contrôle de la dette nous aide à plafonner nos comptes de taxes », a-t-il indiqué par voie de communiqué de presse

Investissements 2022

Suivant l’engagement des élus de continuer à investir dans les infrastructures, des travaux majeurs auront lieu cette année sur la rue Industrielle-Nadeau pour 500 000$.

Il est aussi prévu que soit aménagé un terrain synthétique multisports, servant notamment pour le soccer, le tout conditionnel à l’obtention d’une subvention, la contribution municipale étant de 250 000$

Par ailleurs, un autre 60 000$ sera consacré à la Plage du Lac Fortin.

Enfin, l’acquisition d’une rétrocaveuse (178 000$) permettra de garder la machinerie de la Municipalité bien à jour.

« Tous ces investissements seront payés "cash", grâce à nos fonds cumulés ou réservés » a conclu le maire Bolduc.