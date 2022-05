Saint-Georges appuie le projet de logements locatifs abordables

La Ville de Saint-Georges appuie le projet de 41 unités de logements locatifs abordables déposé par la Société immobilière communautaire de Beauce dans le cadre du programme d’habitation abordable du Québec (PHAQ).

Ces unités seront situées sur la 120e Rue et seront destinées à des ménages à faible revenu ou modestes ainsi qu’à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation.

Accompagné par le GRT Nouvel Habitat, la Société immobilière communautaire de Beauce travaille depuis plus d’un an avec Ville de Saint-Georges afin de déposer ce projet répondant aux diverses exigences de la SHQ. Ces unités de logement se veulent abordables et adéquates pour les citoyens. L’objectif est également d’améliorer les conditions de logements des ménages qui sont visés par ce programme.

Le GRT Nouvel Habitat a travaillé très fort afin que nous puissions déposer dans les délais. La directrice du développement, Mme Martine Cazes explique que « le programme comporte certains défis à surmonter, principalement lorsque le projet est en dehors des grands centres.

Même si les coûts de construction sont les mêmes peu importe que le projet soit situé à Lévis ou à Saint-Georges, les coûts de loyer autorisés diffèrent. Ainsi, en Chaudière-Appalaches, il est plus difficile de viabiliser un projet que dans la région métropolitaine de Québec », d’ajouter Mme Cazes.

« Ville de Saint-Georges connaît une croissance fulgurante depuis plus de 20 ans. Malgré un développement constant, force est de constater que le taux d’inoccupation ne cesse de décroître au point où nous vivons, depuis quelques années, une grande pénurie de logements sur notre territoire. Une ville dynamique comme Ville de Saint-Georges doit pouvoir compter sur un nombre décent d’unités de logement abordables et adéquates. Ce projet permettra de faire un pas en cette direction afin que tout un chacun puisse vivre à Saint-Georges, selon sa capacité de payer », de préciser le maire Claude Morin.

La Société Immobilière communautaire de Beauce, le GRT Nouvel Habitat et Ville Saint-Georges ont espoir que le projet sera accepté et que les travaux pourront commencer le plus rapidement possible. Comme le taux d’inoccupation de la ville est à 0,3 %, il est essentiel d’offrir davantage de logements abordables pour la population.