Fonds de développement du territoire: six projets approuvés en Beauce-Sartigan

Six nouveaux projets recevront un financement du Fonds de développement du territoire de la MRC de Beauce-Sartigan, tel qu'approuvés par le conseil des maires lors de leur dernière séance.

Les subventions accordées totalisent 188 896 $ pour un investissement global de plus de 350 000 $. Les projets acceptés sont les suivants :

— Les municipalités de la MRC se partageront une somme de 40 801 $ pour la création d’un fonds destiné à développer des activités pour les aînés. De leur côté, les municipalités investiront 49 867 $ dans ce fonds sur une période de 4 ans. Cette initiative vise à répondre aux besoins exprimés par les aînés lors de la démarche Municipalité Amie des aînés (MADA) et à amener les municipalités à réserver annuellement un budget dédié à des activités pour cette clientèle.

— La Municipalité de Saint-Hilaire de Dorset va installer une pergola pour compléter l’aménagement extérieur de son espace dédié aux citoyens qui est situé sur le terrain de l’édifice municipal. Afin d’aménager un espace ombragé, convivial et accueillant, le soutien financier de la MRC dans ce projet s’élève à 19 318 $ pour un budget total de 24 147 $.

— La Municipalité de Saint-Martin poursuivra ses travaux d’aménagement d’un sentier piétonnier qui partira de la Polyvalente Bélanger, en passant par la Maison des aînés et qui ira rejoindre la passerelle enjambant la rivière. Le montant accordé par la MRC de Beauce-Sartigan pour la phase de cette année est de 32 140 $ pour un coût total de projet qui s’élève à 51 896 $.

— La coopérative de solidarité Le Grand Marché de Beauce-Sartigan recevra un financement de la MRC de 39 865 $ pour un investissement total de 49 830 $. Ce soutien vise à mieux répondre aux besoins de ses clients actuels et à en attirer de nouveaux issus de l’ensemble de la MRC de Beauce-Sartigan. Ce projet comprend l’acquisition de bacs en plastique pour la livraison des paniers des producteurs auprès des clients, l’installation d’une toiture pour abriter convenablement les producteurs et les transformateurs du marché public et l’achat d’une chambre froide.

— De son côté, la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley aménagera un nouveau skate park pour permettre aux jeunes de pratiquer cette activité sur une superficie de 6 929 pieds carrés. Ce projet intégrera 2 anciens modules et sera bonifié d’une rampe, de modules de béton et d’autres accessoires. La valeur totale de ce projet est de 111 332 $ et la MRC s’implique pour 39 066 $.

— Enfin, la Municipalité du Lac Poulin reçoit un financement de 17 706 $ de la MRC pour un projet total de 22 133 $ afin de réaliser les études permettant de connaître les niveaux de risques environnementaux liés à l’aménagement éventuel d’une descente de bateau sur la berge du lac Poulin. Ce financement prévoit également le dépôt de plans et devis à la descente en respect des normes gouvernementales en matière d’environnement.

Rappelons que les sommes dédiées à la Politique de développement du territoire de la MRC sont issus du gouvernement du Québec via l’entente relative au Fonds Région et Ruralité – Volet 2 soutien à la compétence de développement local et régional des MRC.