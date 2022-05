Ville de Saint-Georges: vente à l'encan ce samedi

La Ville de Saint-Georges tiendra sa vente à l’encan annuelle ce samedi 28 mai à compter de 9 h au centre sportif Lacroix-Dutil.

Les visiteurs pourront procéder à l’achat de matériels usagés dont du matériel informatique; des chaises en bois, en plastique et de bureau; des mobiliers et équipements de bureau (classeurs, casiers, etc.); des échelles et escabeaux de différentes grandeurs; des équipements sportifs; des mobiliers de parc et d'autres items.

Les articles pourront être examinés à compter de 8 h 30. Les acheteurs devront payer comptant le ou les articles achetés ainsi que les taxes requises par la loi.

Tous les articles seront vendus dans l’état où ils se trouvent actuellement sans aucune garantie et sans aucun droit de recours contre la Ville de Saint-Georges.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Louise Côté, cheffe de Division – Approvisionnement de la Ville.