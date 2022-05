Projet d'un parc éolien de 150 MW dans Beauce-Sartigan

Un projet de construction d'un parc éolien sur le territoire de la MRC de Beauce-Sartigan, capable de générer 150 MW, est présentement à l'étude.

C'est du moins ce qu'a annoncé le maire de Ville Saint-Georges, Claude Morin, aux journalistes présents dans le cadre du passage aujourd'hui, dans la capitale beauceronne, du président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Daniel Côté.

Le parc, qui serait érigé en collaboration avec Électricité de France, procurerait des redevances de 160 M$, dont 100 millions reviendraient à Saint-Georges, a laissé entendre le maire.

Il a aussi indiqué qu'une séance d'information est prévue le 9 juin prochain pour expliquer le projet en long et en large. Les modalités de cette rencontre restent à venir et une annonce en ce sens sera faite prochainement, de signifier le premier magistrat.

Municipal d'abord

Le président de l’UMQ, qui est aussi maire de Gaspé, s’est arrêté aujourd’hui à Saint-Georges, dans le cadre de sa tournée du Québec 2022, ayant pour thème Municipal d’abord.

Après des rencontres ce matin à Québec et ce midi avec le maire de Lévis, M. Côté s'est entretenu en après-midi avec le maire Morin, qui est aussi président du caucus régional de Chaudière-Appalaches au sein de l'UMQ. Il doit rencontrer ce soir une autre vingtaine d'élus municipaux pour échanger sur leurs priorités locales et régionales.



Cette tournée du Québec vise à identifier les grandes priorités municipales en prévision des prochaines élections québécoises, qui auront lieu le 3 octobre prochain.

Suivra le 16 septembre une Sommet électoral, organisé par l'UMQ, où les chefs des principaux partis viendront se faire entendre auprès des maires et des mairesses. Cet événement, plus les consultations de la tournée québécoise, permettront à l'UMQ d'établir la listes des priorités municipales pour la campagne électorale



« Nous voulons présenter une plateforme de demandes qui est basée sur les besoin des régions , a dit le président Côté en point de presse à l'hôtel de ville de Saint-Georges. C'est primordial pour moi de faire du terrain, de voir sur place quels sont les enjeux des villes et des localités. »

Lors de leur entretien, les deux maires ont traité de plusieurs questions dont le renouvellement du pacte fiscal, le maintien de l'autonomie municipale, la pénurie de main d'oeuvre, le logement abordable, le transport collectif et la reconduction du programme du d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, communément appelé le PAFIRS, si cher aux yeux de Claude Morin.

Daniel Côté a même offert à son homologue beauceron l'expertise développée par la région gaspésienne en matière de parc éolien, pour donner toutes les chances de réussite au projet de Beauce-Sartigan.