Un premier véhicule électrique à la Ville de Beauceville

Dans le cadre de son processus d'entretien et de remplacement de véhicules, le Service des travaux publics de la Ville de Beauceville vient de faire l'acquisition d'un tout premier véhicule électrique.

Il s'agit d'un Ford Transit, acheté chez Beauce Auto Ford Lincoln de Beauceville.

La camionnette est un «véhicule-outil», spécialisé pour l'entretien et la réparation du réseau de distribution d'eau potable et et d'évacuation des eaux usées.

D'ailleurs, à ce sujet, la Ville de Beauceville a rappelé que les opérations de rinçage unidirectionnel de réseau d’aqueduc, entrepris en juillet, se poursuivront encore cette semaine dans les secteurs urbains Ouest et Est, selon leur avancement.