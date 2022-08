Une nouvelle inspectrice en urbanisme pour la MRC des Etchemins

Valérie Talbot a été nommée au poste d’inspectrice en urbanisme par la MRC des Etchemins.

Elle se joint à l’équipe du Service d’inspection de la MRC qui veille à l’application des règlements municipaux en matière d’urbanisme et d’environnement.

En plus de répondre aux questions des citoyens en ces matières, elle procédera à l’analyse des demandes et à l’émission de permis de construction et autres certificats.

Native de Lac-Etchemin, elle effectue un retour aux sources dans le cadre d’un nouveau défi qui s’amorcera au cours des prochaines semaines mettant à profit ses connaissances en arpentage et géométrie, ainsi que ses nombreuses années de service à la clientèle.