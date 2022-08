Adstock aménage deux places publiques

Des travaux majeurs ont été effectués dans la Municipalité d’Adstock afin de réaliser de nouvelles places publiques dont l’une est située à Sacré-Cœur-de-Marie et l’autre à Saint-Méthode. Ces deux aires de repos sont désormais accessibles à la population ainsi qu’aux excursionnistes qui s’arrêteront sur le territoire.

Aménagée devant l’église Très-Saint-Cœur-de-Marie, cette toute dernière place publique a été rendue possible grâce à une aide financière provenant du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA). En plus d’offrir de nouveaux aménagements comme aires de repos et trottoirs, elle offre un coup d’œil rafraîchissant grâce à la végétation qui y a été ajoutée. Le tout permet de rehausser le caractère patrimonial de l’ensemble du village mariecoeurois où des panneaux historiques avaient déjà été installés. Il faut se rappeler que ce lieu est l’un des premiers arrêts pour les marcheurs et pèlerins du Chemin de St-Jacques, le Compostelle des Appalaches, qui accueillent plusieurs visiteurs de manière épisodique durant l’année.

Quant à la place publique aménagée au carrefour des rues Principale et Notre-Dame dans le secteur de Saint- Méthode, elle est le fruit d’une collaboration avec la Coopérative de consommateurs de Saint-Méthode. Après l’incendie de la quincaillerie, qui a laissé un trou béant au cœur du village, la Municipalité a acquis le terrain pour soutenir les opérations de la coopérative et a obtenu des subventions pour décontaminer, aménager et embellir le site pour que la population puisse se le réapproprier et servir d’aire de repos ainsi que de restauration.

La FADOQ locale a bonifié le lieu par l’installation d’un majestueux gazébo avec la contribution financière de la Boulangerie St-Méthode, des Chevaliers de Colomb, de la Caisse Desjardins de la Région de Thetford et la Société de développement socio-économique d’Adstock.

De son côté, la Coopérative de consommateurs de Saint-Méthode a investi pour rénover l’épicerie et aménager un stationnement pour personnes à mobilité réduite grâce à un partenariat financier des gouvernements du Québec et du Canada, la Caisse Desjardins de la Région de Thetford, la MRC des Appalaches, Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches, la Société de développement socio-économique d’Adstock ainsi que la Société de développement économique de la Région de Thetford Mines.

« L’aménagement de ces places publiques font parties d’une stratégie de vitalisation des noyaux villageois. Les citoyens de tous âges pourront se rencontrer, se détendre ou s’arrêter luncher. Ces installations permettront aussi l’organisation d’activités culturelles, de vente de fleurs ou de produits maraîchers. Ce sont des ajouts intéressants permettant d’animer le cœur de nos villages. D’autres projets sont à l’étude pour le secteur de Saint-Daniel et des communautés riveraines », de conclure le maire de la Municipalité d’Adstock, monsieur Pascal Binet.