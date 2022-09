Un prix pour la Municipalité de Saint-Philibert

La Municipalité de Saint-Philibert vient de remporter le 2e prix du concours Inspiration en gestion des risques, orchestré par le Fonds d’assurance des municipalités du Québec.

Cette distinction, qui est accompagnée d'un montant de 5 000 $, a été attribuée à la localité pour l’implantation d’un système de surveillance et de contrôle des accès au centre multifonctionnel et au chalet des loisirs de l'endroit.

La présence de caméras de surveillance et d’affiches identifiant celles-ci ont eu un effet dissuasif et ont diminué les méfaits. Le système de contrôle des accès a, pour sa part, permis la surveillance du nombre d’utilisateurs ainsi que du va-et-vient dans les deux bâtiments. Ces initiatives permettent de réduire le nombre d’actes de vandalismes et d’ainsi conserver l’intégrité des infrastructures.

Le premier prix du concours est allé à la Ville de Rigaud.

L'annonce des gagnants s'est effectuée le 22 septembre lors de l’Événement Reconnaissance du Congrès 2022 de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).