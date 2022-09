La MRC de La Nouvelle-Beauce offre un don à l'organisme Au cœur des familles agricoles

La MRC de La Nouvelle-Beauce offre une aide financière de 5 000$ sur cinq ans à l'organisme Au coeur des familles agricoles (ACFA) afin de financer l'embauche d'un travailleur de rang supplémentaire en Chaudière-Appalaches.

Rappelons que les travailleurs et travailleuses de rang agissent comme des sentinelles en matière de santé mentale au sein des producteurs et productrices agricoles. Ils établissent un lien de proximité́ avec eux et vont au-devant des personne en difficulté pour les aider à trouver des solutions qui répondent à leurs besoins.

Vous êtes un producteur agricole et vous avez besoin d'aide? Ou vous vous inquiétez pour un proche? Contactez la ligne d'aide de l'ACFA : 450 768-6995

Disponible de 8 h à 20 h, du lundi au samedi.