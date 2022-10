Marie-Chantal Nadeau sera l'ambassadrice du 125e anniversaire de Vallée-Jonction

La Municipalité de Vallée-Jonction célébrera ses 125 ans en 2023 et c'est Marie-Chantal Nadeau qui a été choisie pour être l'ambassadrice de cet événement.

Depuis janvier dernier, un comité de citoyens travaille à l’élaboration d’activités qui se tiendront tout au long de l’année. Dans le but de faire rayonner les Fêtes du 125e à l’échelle régionale, le comité organisateur a choisi de s’allier des services d’un porte-parole qui sera l’ambassadeur des Fêtes.

Le choix du comité s’est tourné vers une personnalité originaire de Vallée-Jonction, Marie-Chantal Nadeau. « Une personne simple, positive et enjouée à l’image des valléens et valléennes. Elle est comédienne, scénariste et une fierté pour sa municipalité natale », a souligné l'organisation.

Message de Marie-Chantal

C’est une immense joie pour moi d’agir en tant que porte-parole de la plus belle municipalité du Québec... mais non, que dis-je, Vallée-Jonction c’est la plus belle municipalité du monde!

Je suis née à Vallée-Jonction. La vie m’a amenée à me promener un peu partout sur la planète et je dois avouer que Vallée est toujours restée, dans mon cœur, le meilleur endroit sur terre!

J’ai déjà commencé mon travail de porte-parole; je suis allée à votre rencontre, chers citoyen(ne)s, pour entendre vos histoires sur notre magnifique municipalité et je continuerai tout au long de l’année! J’ai aussi rencontré le comité qui s’occupe des festivités et soyez prêts à vous amuser, car j’ai pu avoir un petit aperçu de ce qui s’en vient et je vous promets qu’en 2023, c’est à Vallée que ça va se passer!!!

À bientôt! :D