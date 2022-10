Piste cyclable à Beauceville: pas finie avant 2024

La Ville de Saint-Georges a donné son accord de principe pour le prolongement de la 87 e Rue, à l’ouest du boulevard Lacroix, pour des projets commerciaux et domiciliaires. Les entreprises Investissements R.D.P. Inc., Garage Jean-Marie Bernard Inc. et Gestion Mi7 Inc. prévoient prolonger la 87 e Rue sur une distance de 168 mètres. À cet ...