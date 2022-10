Saint-Georges finaliste du Mérite municipal 2022

La Ville de Saint-Georges a été nominée à titre de ville finaliste du Mérite municipal 2022 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dans la catégorie Aménagement du territoire.

En plus d’avoir retenu l’attention du jury, le projet Réfection et aménagements pour un retour actif au centre-ville de Saint-Georges est éligible au prix « Coup de cœur du public ». Cependant, ce titre doit être décerné par le public qui vote. Il est possible de soutenir ce projet en votant avant le 2 novembre, 16 h.

« Clairement, les aménagements des dernières années : la construction du quai de soutènement, la réalisation de la piste cyclable à sa surface avec l’ajout de mobiliers urbains, fleurs et arbres, la mise en place de l’espace Carpe Diem avec sa scène extérieure pouvant accueillir plus de 5000 personnes, et ses sentiers glacés ainsi que son skateparc ultramoderne ont grandement et positivement modifié le visage et l’effet attractif du centre-ville. Ces mégachantiers ont redonné beauté à notre ville et fierté à notre communauté. Ensemble, votons et allons chercher cette reconnaissance provinciale! », a souligné Claude Morin, maire de Saint-Georges.

Tenu depuis plusieurs années, cet événement met en lumière le travail de gens ou d’organisations passionnées œuvrant au quotidien pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens de leur municipalité. Le résultat du vote sera dévoilé le 21 novembre.