Adstock a tenu son 5e Gala Distinction et Reconnaissance

Plus de cent bénévoles, citoyens, organismes et entreprises œuvrant au mieux être de la collectivité d’Adstock ont foulé le tapis rouge lors du 5e Gala Distinction et Reconnaissance, qui s'est tenu le 26 octobre.

Le conseil de la Municipalité d'Adstock a profité d’une formule double pour renouveler l’activité qui avait fait relâche en raison de la pandémie.

Parmi les récipiendaires, deux bénévoles dans chacun des six districts ont été honorés, alors que l’accomplissement de treize jeunes et quatre citoyens émérites ont été soulignés. Le comité organisateur du gala a également souligné le succès de quatre entreprises et de cinq organismes qui ont contribué à faire rayonner la communauté.

Les deux événements qui ont marqué les années 2018-2020 et 2020-2022 ont été Plantations Nicholas en raison de leur extraordinaire croissance ainsi que leur ouverture sur le monde et l’annonce tant souhaitée de la réalisation du Domaine Escapad et des divers projets de la Coopérative de solidarité récréotouristique du mont Adstock visant la diversification du pôle récréotouristique.

Quant aux deux personnalités qui ont marqué cette période, l’honneur est revenu à la famille Bolduc en lien avec l’entreprise Boltech et à l’athlète, Antoine Lehoux, hockeyeur paralympique, qui a récolté la médaille d’argent aux derniers jeux.

Il est à noter que des mentions spéciales et des coups de cœur ont été remis aux responsables du comité de citoyen qui ont piloté le projet d’annexion du lac à la Truite, au Service des loisirs pour l’organisation novatrice d’activités pendant le confinement, à l’équipe de NOUSTV Beauce-Appalaches pour l’idée originale et la production d’Une Adstock de belle place et des quatorze années de contribution à la vie municipale de l’ex conseillère Martine Poulin.

Enfin, le comité organisateur a souligné de manière bien spéciale l’officialisation du statut de résidence permanente à douze personnes d’origine française et marocaine qui ont choisi Adstock comme milieu de vie. Pour l’occasion, un certificat du député de Mégantic-L’Érable ainsi qu’une épinglette à l’effigie de la Municipalité leur a été remis.