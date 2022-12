Sainte-Marie: hausse moyenne du compte de taxes de 4,34%

Les contribuables de Sainte-Marie-de-Beauce verront leur compte de taxes augmenter en moyenne de 4,34 % en 2023.

C'est du moins les paramètres du budget adopté hier soir par le conseil municipal mariverain.

Cela se traduira, pour une résidence moyenne évalué à 230 390 $, tout secteur confondu, par une hausse de 134 $.

Les tarifications des services d’aqueduc (+ 4$), d’ordures (+ 15$) et de vidange de fosses septiques (+ 25$) ont dû être ajustées afin de tenir compte de l’augmentation des coûts d’opération.

Sainte-Marie anticipe des revenus de 29 672 688 $ (27 971 916 $ en 2022) et des dépenses de 27 154 735 $ comparativement à 25 653 213 $ l'an dernier.

Le rôle d’évaluation a été ajusté pour s'élever maintenant à 1 569 472 290 $, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à la valeur au rôle utilisée dans le budget 2022.

Pour la prochaine année, les projets majeurs seront la réfection des rues Étienne-Raymond, des Ormes et des Plaines ainsi que l'avenue Châteauneuf, la réfection des services municipaux sur le boulevard Vachon-Sud (conditionnelle à la décision du MTQ), le développement de la rue des Sentiers, la modernisation des parcs, les jeux d’eau au Parc de l’O.T.J., la construction d’un site d’entreposage couvert, la mise à niveau du Centre Caztel, la mise aux normes des infrastructures et bâtiments et la poursuite des travaux de décontamination d’un terrain dans le parc industriel (secteur Eacom).

Dans un autre ordre d’idées, le conseil municipal et son administration ont poursuivi leurs démarches visant l’agrandissement du périmètre urbain. Pour l’année à venir, ce projet sera au cœur des priorités du conseil et dans cette visée, le nouveau plan directeur des rues de ce nouveau développement sera présenté sous peu à la population.

En ce qui a trait à la revitalisation du centre-ville, la Ville demeure en attente des nouvelles règlementations applicables en zone inondable, celles-ci étant essentielles afin de dresser un portrait global de ce qu’il sera possible de réaliser dans ce secteur.

De même, la relocalisation de l’hôtel de ville, de la bibliothèque et de la caserne de pompiers en dehors de la zone inondable est toujours d’actualité. « Cependant, bien que ces projets nous tiennent à cœur, leur faisabilité demeure conditionnelle à l’obtention d’aides financières substantielles », a indiqué l'administration mariveraine.