Mobilité Beauce-Nord renouvèle ses contrats pour 2023

Mobilité Beauce-Nord a renouvelé pour la prochaine année les contrats pour le transport collectif et adapté. De plus, la MRC de La Nouvelle-Beauce a présenté son Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029.

Mobilité Beauce-Nord, offre le service dans les différentes municipalités de La Nouvelle-Beauce et de Beauce-Centre. C’est avec quatre transporteurs qu’une entente a été convenue.

Dans les prochains jours, la MRC de La Nouvelle-Beauce, qui gère Mobilité Beauce- Nord, signera un contrat de service d’une durée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, avec les transporteurs suivants : Taxi Raymond Dulac inc. de Sainte-Marie, Taxi Jean-Guy Roy de Tring-Jonction, Transport Verreault S.C. de Saint-Joseph-de-Beauce et Répartition C.G de Beauceville.

L’entente prévoit que la rémunération versée est celle établie parle tarifs de la Commission des transports du Québec (CTQ).

Adoption officielle du Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté le Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029 qui a pour but de réduite la quantité de déchets reçue au lieu d'enfouissement technique à Frampton.

Ainsi, plusieurs actions seront pris dont le compostage, la sensibilisation et un meilleure tri des matières. Plusieurs de ces initiatives seront amorcées au cours des sept prochaines années.

Bien entendu, la MRC souhaite faciliter la vie des citoyens autant au niveau résidentiel que commercial pour rendre facile la réduction des déchets.

Orientations et objectifs

Pour ce faire, il y aura l'amélioration de la gestion de matières résiduelles en priorisant les 3RV avec une emphase sur la réduction à la source, le réemploi et le recyclage de façon à réduire la quantité éliminée par habitant à 525 kg/an d’ici 2028.

Renforcer les mesures de réduction à la source, bonifier les initiatives « zéro déchet », encourager les filières de réemploi, établir une stratégie de gestion après-sinistre et déployer des mesures d’information, sensibilisation et éducation pour accompagner les citoyens