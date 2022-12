Saint-Joseph-de-Beauce: hausse moyenne des taxes entre 4,3% et 5,5%

Le compte de taxes 2023 des propriétaires résidentiels de Saint-Joseph-de-Beauce augmentera en moyenne de 4.37 % (117.61 $) pour les résidences du secteur desservi et en moyenne de 5.49 % (116.50 $) pour les habitations du secteur non desservi. Ces montants sont basés sur l’évaluation moyenne d’une résidence qui s’élève à 165 377 $.

C'est du moins les données qui apparaissent au budget adopté hier soir par les élus du conseil municipal joselois. Un budget de 11 636 700 $, en hausse de 11,37% par rapport à celui de 2022. Cette augmentation s'explique principalement par la montée du coût de la vie qui inclut les salaires, le remboursement de la dette, l’électricité, le diesel, les coûts de disposition des matières résiduelles et la nouvelle collecte des matières putrescibles (bac brun).

Le plan triennal d’immobilisations prévoit des investissements d'un peu plus de 17 M$ l'an prochain. Plus de la moitié de ces sommes serviront à la réfection de rues, (6,5 M$) et au prolongement des infrastructures (6,3 M$).

Rénovation de l’hôtel de ville

Des travaux majeurs de rénovation sont prévus à l’hôtel de ville au cours de l’année 2023.

Le projet prévoit, entre autres, l’installation d’un monte-personne pour les personnes à mobilité réduite permettant ainsi d’accéder à tous les étages, dont la salle du théâtre.

Aussi, parce qu'ils sont rendus à leur fin de vie utile, les systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage de l'édifice seront remplacés. Des travaux de drainage et de plomberie seront également réalisés afin d’éviter de nouvelles infiltrations d’eau dans le bâtiment.

De plus, des bureaux, la salle du conseil municipal et une salle de conférence seront aussi réaménagés au rez-de-chaussée et au sous-sol. Ces améliorations seront plus adaptées pour les citoyens et les employés, selon la Ville de Saint-Joseph.

Le projet demandera des déboursés de 2,5 M$ dont 70% des coûts sont admissibles à une subvention gouvernementale.

« L’amélioration des infrastructures et des services offerts est une priorité du conseil de la Ville, le tout, en s’assurant du contrôle du niveau de taxation. Il faut constamment faire des choix et garder l’équilibre entre les besoins de la population, la réalisation des projets et le financement de ceux-ci. Nous avons comme objectif de maintenir la qualité de vie des citoyens et de s’assurer de la santé financière de notre Ville dans une vision à long terme », a indiqué le maire Serge Vachon dans son message budgétaire.