Beauceville: un nouveau portail pour consulter son compte de taxes

Tout au long de l'année 2022, la MRC des Etchemins a soutenu financièrement 92 entreprises et organisations du territoire par l’entremise des subventions et prêts totalisant plus de 1 600 000 $. Ces sommes ont généré des investissements de la part du milieu de plus de 11 000 000 $ et permis la création ou le maintien de 185 emplois sur le ...