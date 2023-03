Près de 43 000 $ pour favoriser le vieillissement actif à Adstock

Une aide financière de 42 950 $ a été octroyée à la Municipalité d'Adstock pour le réaménagement de la rue du Parc, dans le but de favoriser le vieillissement actif.

C'est la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, ainsi que la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, qui en ont fait l'annonce.

Le projet de la Municipalité d'Adstock a pour but de favoriser les déplacements actifs et sécuritaires des personnes aînées. Les travaux consistent en la démolition du trottoir existant, à la construction d'un nouveau trottoir pavé d'une largeur d'environ 1,5 mètre et à l'encadrement d'un espace de stationnement incluant un îlot de végétation.

« Ce soutien financier accordé par le gouvernement au projet de construction d'un trottoir ainsi que l'aménagement paysager de la Municipalité d'Adstock est une bonne nouvelle pour nos citoyennes et nos citoyens. En plus de contribuer au renforcement d'activités de marche, de détente et de socialisation, ce projet favorise la santé mentale et physique des personnes aînées tout en leur permettant d'accéder plus facilement aux infrastructures de la municipalité. Je veux remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans la mise en œuvre de ce projet », a indiqué Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives contribuant au vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux d'infrastructures et d'aménagements venant combler les besoins des personnes aînées.

« Le programme PRIMADA vient soutenir les communautés dans leur volonté de créer des environnements plus accueillants et inclusifs pour les personnes aînées. Il est une démarche cruciale pour notre gouvernement. Je remercie toutes les municipalités partenaires d'avoir à cœur de favoriser la vie active de ces personnes dont les talents, l'expérience et le savoir constituent la richesse de notre société. Tous ensemble, nous pourrons changer les choses de manière durable », a souligné Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés.

Depuis 2009, plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise ont réalisé ou entrepris une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Rappelons que le PRIMADA, qui prendra fin le 31 mars 2023, fait place au Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) lancé en avril 2022 et s'inscrivant dans la continuité de son prédécesseur.