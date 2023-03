La MRC des Etchemins soutient les projets agricoles en circuit court

Le comité de suivi du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC des Etchemins annonce une enveloppe de 3 000 $ à destination des porteurs de projets en circuit court.



La MRC des Etchemins lance un appel aux organismes, aux entreprises et aux coopératives du milieu agricole afin de recevoir des propositions de projets. Ces derniers doivent favoriser la commercialisation et la distribution en circuit court du secteur agricole.



Cette initiative provient des mesures identifiées au plan d’action 2019-2023 du PDZA. Ce plan d’action a pour but d’appuyer le développement de la transformation et de la mise en marché des produits agroalimentaires et forestiers.



Afin d’être admis, les projets doivent toucher les aspects suivants : les marchés publics, la vente en paniers, la vente à la ferme, l’autocueillette, la vente en tournée et/ou la vente individuelle par internet dans les Etchemins.

Les intéressés doivent soumettre un formulaire avant le vendredi 28 avril prochain à la MRC des Etchemins.