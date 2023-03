Sainte-Marie reçoit une aide de plus de 80 000$ pour installer des jeux d'eau

La MRC de La Nouvelle-Beauce a attribué, dans le cadre de sa Politique de soutien aux projets structurants (PSPS), une aide financière de 80 280 $ à la Ville de Sainte-Marie pour la réalisation de jeux d'eau dans le Parc de l'OTJ.

Ce projet a fait l’objet d’une analyse en fonction de conditions et de critères préétablis et a mené à une recommandation favorable du comité technique d’analyse de projets.

Rappelons que la PSPS, adoptée en date du 17 janvier 2023, découle de l’entente du Fonds région et ruralité 2020-2025 et que la MRC doit affecter une part de ce fonds à la mobilisation des communautés et au soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie.

Pour 2023 et 2024, chaque municipalité de La Nouvelle-Beauce s'est vu attribuer un montant précis afin de réaliser des projets structurants dans les domaines social, culturel, économique et environnemental.