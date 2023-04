Beauceville: un citoyen soulève des problèmes de sécurité routière

Un citoyen a soulevé quelques problèmes de sécurité lors de la séance du conseil municipal de la Ville de Beauceville, qui s’est tenue hier soir.

Un résident de la 11e avenue s’est adressé aux élus pour demander quelques ajustements concernant des stationnements gênants dans plusieurs endroits de la ville.

En effet, il a expliqué qu’en fin de semaine passée, alors qu’un événement était organisé à la cabane à sucre Michel Lapointe, de nombreux véhicules se sont stationnés sur les deux côtés de la route Fraser. « Quand on passait, on avait même plus de place pour se croiser. En plus, ils sont stationnés dans le crush, ce qui est problématique parce qu’on ne voit pas si quelqu’un arrive. » Il s’est donc retrouvé face à face avec un pick-up et relève la dangerosité de la situation.

Il a également abordé un souci de stationnement similaire dans la 101e rue.

Patrick Mathieu, maire suppléant et maire supplétif, a pris sa remarque au sérieux. « Ça sera noté au procès-verbal et on va se pencher sérieusement sur la question. Effectivement, ça peut être dangereux. » Il souhaite également sensibiliser la population.

Le citoyen a aussi soulevé un manque de brigadier dans la 107e rue où il n’y a pas non plus de zone scolaire délimitée alors qu’il y a une école primaire. Il propose de déplacer le brigadier qui se trouve au pont près de l’école secondaire, car il y a une lumière et que les jeunes sont plus grands et plus responsables. Le maire suppléant reconnaît que ce n’est pas la première plainte à ce sujet et qu’un comité devrait être créé pour trouver une solution à ce problème.

Parc industriel

Patrick Mathieu se réjouit de l’évolution du parc industriel qui s’agrandit. « Ça va bien dans le parc industriel, on conclut de belles ententes, on vient encore de signer avec une autre personne. Il y a de l’engouement! J’ai de l’espoir pour qu’on aille vers quelque chose de vraiment beau dans les prochaines années. »

Il a aussi précisé que le projet d’usine de biométhane est à une étape embryonnaire. Rien n'a été confirmé pour le moment.

D’autres résolutions

Une résolution a été acceptée pour relancer le projet pilote du camion restaurant qui a été testé sur une courte période en 2022. Il a donc été reconduit cette année du 1er mai au 15 décembre.

Notons que le conseil a également mentionné une demande d’aide financière pour la réfection complète de la 17e et de la 21e avenue. Un emprunt devra aussi être demandé pour ce projet estimé à près de 1,8 M$.

« Je suis très content, ça fait longtemps qu’on n’a pas eu de réfection de rue à Beauceville », a souligné le maire suppléant, Patrick Mathieu.

Enfin, les élus ont approuvé une demande de subvention pour développer la collection locale de la bibliothèque Madeleine-Doyon. D’ailleurs, ils ont également aboli les frais de retard à la bibliothèque, selon une nouvelle norme partout au Québec. Cela est en place dès maintenant. Cependant, ils demandent la collaboration du public et rappellent qu’il y a des frais de remboursement du livre si le retard est trop long.