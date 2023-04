Vidange systématique des fosses septiques à la MRC Beauce-Centre

Alors que la Municipalité de Vallée-Jonction accueillait la Tournée des municipalités de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce ce mardi 4 avril, elle en a profité pour dévoiler son nouveau logo. « Cette nouvelle image de marque est le résultat d’une grande réflexion. Elle se veut jeune et vivante, rassembleuse et inclusive, elle ...