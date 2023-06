Plaisir-loisir: toute une programmation estivale à Sainte-Marie

L’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire (SLCVC) de la Ville de Sainte-Marie vient de lancer sa programmation estivale « Plaisir-Loisir! ».

Celle-ci compte un large éventail d’activités et d’événements dont plusieurs nouveautés.

Jeux d'eau

En demande depuis plusieurs années, Sainte-Marie aura bientôt ses jeux d’eau! Dès la fin juin, la population pourra profiter d’installations sécuritaires, accessibles gratuitement. Construits sur le terrain du parc de l’O.T.J., en dehors de la zone inondable, les jeux d’eau sont situés à l’endroit de l’ancienne barbotteuse.

Avec sa piscine creusée et chauffée, son parc pour enfants et ses installations sanitaires déjà sur place, ce site est tout indiqué pour répondre aux besoins de la population. Il deviendra un lieu de prédilection pour les familles désirant se rafraîchir et s’amuser dans l’eau pendant les journées chaudes.

La date d’ouverture officielle sera sous peu dévoilée sur la page Facebook Ville de Sainte-Marie et au sainte-marie.ca.

Skatepark

Pour faire place aux nouveaux jeux d’eau, le skatepark a été déplacé au 451, avenue Saint-Jean. Les travaux d’aménagement sont présentement en cours et les équipements seront bonifiés. L’ouverture est prévue à la fin du mois de juin.

Parcs

En concordance avec son plan directeur des parcs et espaces verts, le SLCVC continue ses démarches menant à la revitalisation des parcs par le remplacement et la réparation de modules de jeux déjà existants. Trois parcs sont visés d’ici la fin de l’année : Carter, Dulac et de la Famille.

Disque golf

Depuis septembre dernier, il est possible de pratiquer un sport de plus en plus populaire: le disque golf. Venez l’expérimenter en compagnie d’un professionnel le samedi 15 juillet, de 13 h à 15 h, au parc de l’Observatoire.

Place de la Seigneurie

Chaque été depuis 2018, un chapiteau est érigé à la Grande Place du centre-ville afin de permettre la tenue d’activités et d’événements, et ce, beau temps comme mauvais temps. Cette année, la Ville de Sainte-Marie renouvelle le concept, mais en exploitant le site de l’ancien bâtiment de la MRC de La Nouvelle-Beauce sur la rue Notre-Dame Nord. Nommé officiellement « Place de la Seigneurie », cet espace beaucoup plus grand permettra à la Ville d’installer un chapiteau pouvant accueillir près de 500 personnes. On y présentera notamment la programmation de Un Été-Show 2.0.

Caravane Crick-Crack-Fun

L’escouade Crick-Crack-Fun est de retour avec un tout nouveau duo, Troll Explo et Troll Fouiny. Dès 18 h 15, du 26 juin au 17 août, le duo sillonnera les rues de la ville à bord de la Caravane Crick-Crack-Fun, juste avant de se rendre au parc (Parc Marie-Claire-Fleury les lundis, Parc Drouin les mercredis et Parc de la Famille les jeudis) et offrir une séance d’animation des plus colorées. Ne les manquez pas, du 26 juin au 17 août!

Les plaisirs d'été Desjardins

Des activités hebdomadaires sont de retour à la Place de la Seigneurie et à la Cité Sainte-Marie (stationnement du Centre Caztel).

Présenté les jeudis soir, du 29 juin au 10 août, le « Piano-Show » revient cette année avec la présentation de soirées de musique en plein air.

Pour les cinéphiles, le « Cin’été A&W » reprend l’affiche les mardis soir, du 27 juin au 15 août. En guise de nouveauté, un cours de danse country pour la famille est offert gratuitement, juste avant le visionnement. Deux formules sont disponibles : « Cinéma en plein air » avec votre chaise ou « Ciné-parc » dans le confort de votre véhicule.

Événements

Le jeudi 22 juin, dès 17 h, ouverture officielle de la Halte VR, en formule « 5 à 7 » avec animation pour les enfants. Sur place : hot-dogs, chansonniers, maquillage et bien plus.

Le vendredi 23 juin, les Mariverains sont invités à célébrer la Fête nationale en participant aux festivités qui mettront en vedette, dès 21 h, « Dan Bigras » et son invitée « Lulu Hughes ». Le site de la Cité Sainte-Marie sera accessible dès 18 h avec la présentation du volet « famille ».

Le jeudi 6 juillet, la Ville de Sainte-Marie, en collaboration avec Tourisme Sainte-Marie, présente la deuxième édition de l’événement « Beer-Dog » qui marquera également l’inauguration de la Place de la Seigneurie et le 100e anniversaire de l’entreprise Vachon. Au programme : souper hot-dogs, bière de microbrasserie, spectacle de Daniel Alejandro, cours de danse latine, animation pour enfants et tour de baladeur gratuit.

Enfin, pour souligner l’anniversaire centenaire de l’entreprise Vachon, la Galerie d’art de Sainte-Marie présente une exposition spéciale relatant, en photos, le patrimoine entrepreneurial de Sainte-Marie dont l’histoire des « p’tits gâteaux Vachon ». Venez la découvrir du 25 juin au 27 août.

La programmation estivale « Plaisir-Loisir! » sera en ligne dès le vendredi 9 juin, au sainte-marie.ca.