Saint-Victor a retrouvé ses «ralentisseurs de vitesse»

La Municipalité de Saint-Victor vient de retrouver la 5e des six pancartes d'avertissement de ralentissement de vitesse qui ont été volées la fin de semaine dernière par des voyous.

C'est ce qu'a confirmé la responsable des communications de la localité, Myriam Bélanger, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Parmi les cinq dérobés, l'une a été récupérée dans le village de Saint-Alfred alors qu'une autre était rendue dans le rang des Fonds à Saint-Victor. Les affiches étaient quand même en bon état et les employés des Travaux publics de la municipalité les ont bien nettoyés, a signalé Mme Bélanger.

Ces «ralentisseurs de vitesse», figurant des enfants tenant une pancarte d'avertissement, avaient été installées à la fin du mois de juin dans les rues des Écoliers, de l'Anse, Doyon et Saint-Joseph pour la sécurité des enfants et dans des rues où les camions et les véhicules lourds n'ont pas le droit de circuler. Elles ont repris leur place pour faire le travail demandé.

Mme Bélanger n'était pas en mesure de confirmer si la municipalité allait retirer sa plainte déposée à la police alors qu'aucun suspect n'a été identifié jusqu'ici dans cette affaire.