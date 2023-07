Décès du dernier maire de la municipalité d’Aubert-Gallion

La Ville de Saint-Georges a annoncé aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, le décès d'Ovila Poulin, qui a été le dernier maire de la municipalité d’Aubert-Gallion.

Il a occupé le poste de 1989 jusqu’en 2001, moment où la nouvelle Ville de Saint-Georges a vu le jour par la fusion de la ville de Saint-Georges, la municipalité d'Aubert-Gallion ainsi que des paroisses de Saint-Georges-Est et de Saint-Jean de-la-Lande.

Ovila Poulin s’est éteint à l’âge de 83 ans.

« Il fut un homme engagé dans la vie de sa collectivité et au service de ses concitoyens. Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, tient à exprimer ses plus sincères condoléances à la famille de M. Poulin ainsi qu’à ses proches et amis », peut-on lire dans le communiqué.