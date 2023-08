Bâtiments délabrés de la 120e rue: le pic des démolisseurs arrive lundi!

Le Conseil municipal de Saint-Ludger a procédé ce mardi soir à l’inauguration officielle du bâtiment abritant le nouvel édifice municipal. Le maire Denis Poulin a fièrement présenté ce nouvel aménagement en exprimant le souhait que « ce projet soit un rappel de l’attachement et du respect que nous portons, toutes et tous, aux citoyennes et ...