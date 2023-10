Nouvelle convention collective à la MRC de La Nouvelle-Beauce

Les dirigeants de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont procédé hier à la signature de la nouvelle convention collective avec les employés de l'organisme municipal.

D’une durée de cinq ans, soit de 2023 à 2027, cette entente prévoit une hausse salariale de 4 % pour les deux premières années, suivie d’une augmentation salariale annuelle adossée à l'indice des prix à la consommation (IPC), minimale de 2 % et maximale 3 %, pour 2025, 2026 et 2027.

Parmi les autres avantages, mentionnons une bonification graduelle de la contribution au régime de retraite, une augmentation du nombre de jours de vacances selon les années de service et du nombre de congés payés durant la période des Fêtes.

De plus, une allocation « bien-être » sera offerte aux employés pour rembourser une partie des frais d’inscription à une activité physique ou pour améliorer l’ergonomie de leur bureau de travail.

Selon Gaétan Vachon, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce, les deux parties ont travaillé dans le respect et la collaboration pour en venir à cette entente. « Le marché du travail se transforme et nous devons nous adapter continuellement pour rester compétitifs sur le plan des salaires et des conditions de travail. L’idée, c’est de rester attractif tant pour nos salariés déjà en poste que pour ceux et celles qui se joindront à l’équipe dans les prochaines années. On veut que les gens soient fiers de travailler chez nous et qu’ils s’y sentent reconnus. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs. », a-t-il fait remarquer.