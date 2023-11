Nouvelle-Beauce: un appui de 30 000 $ à la Chambre de commerce et d'industrie

La Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) recevra une aide financière de 30 000 $ afin de mener à bien ses activités au sein de la communauté de gens d'affaires.

La somme proviendra de la MRC de La Nouvelle-Beauce, qui a entériné la décision lors de la séance du conseil des maires tenue mercredi soir.

Ce soutien permettra à la CCINB de tenir des activités pour soutenir I’achat local, de mettre à jour et de publiciser le répertoire des entreprises de la Nouvelle-Beauce, d'organiser des activités de réseautage au sein de trois municipalités du territoire, de continuer la mise en place du volet jeunes entrepreneurs (qui a remporté un vif succès lors de sa dernière présentation) ainsi que de mettre en place diverses activités de réseautage.

Subvention de 37 500 $ à la MRC

Pour sa part, la MRC de La Nouvelle-Beauce recevra une aide financière de 37 500 $ du gouvernement du Québec pour démarrer la mise à jour de son Plan d'intervention sur les infrastructures routières locales (PIIRL). Ce plan vise à optimiser les investissements sur le réseau routier local grâce à une priorisation des travaux à faire.

La première phase consiste à faire l'inventaire et l'analyse des infrastructures routières locales présentes sur l’ensemble des routes locales de niveaux 1 et 2 (ex.: nombre de ponceaux, proportion de chaussées pavées et gravelées, etc.). La subvention reçue permettra, entre autres, l'embauche de ressources externes pour faire cette analyse sur le terrain et à la MRC de connaître l’état actuel du réseau routier local.

Ensuite, grâce aux renseignements recueillis, la MRC pourra amorcer, dès le printemps 2024, la deuxième phase du projet, c'est-à-dire de préparer un plan de travail détaillé avec les travaux à effectuer sur le terrain, en tenant compte de l’importance socioéconomique et stratégique des routes.

Finalement, lorsque le plan d'intervention sera prêt, il devra être adopté par le ministère des Transports, de la Mobilité durable. Cet outil de planification sur cinq ans identifiera les travaux à réaliser dans chaque municipalité de La Nouvelle-Beauce.