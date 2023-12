Saint-Simon-les-Mines: l’évaluation foncière atteint 96 836 600 $ 

C'est en fonction du nouveau rôle d'évaluation foncière que l'administration municipale de Saint-Simon-les-Mines a préparé son budget d'opération pour l'année 2024, qui a été adopté lundi soir, en séance du conseil.

En effet, la mise à jour du rôle a entraîné une augmentation de 59 % de l’évaluation fiscale de la localité, qui atteint maintenant 96 836 600 $.

Ce faisant, le taux de taxation du 100 $ d’évaluation a été ajusté à la baisse, passant de 1,139019 à 0,805182. En 2023, la valeur moyenne d’une résidence s’établissait à 176 039 $, pour un compte de taxes de 2 005 $. Avec le nouveau rôle, la valeur moyenne d’une résidence se situe à 263 267 $, pour un compte de taxes de 2 119 $.

Le budget de la Municipalité a augmenté de 12,3 % pour atteindre 1 063 979 $. La collecte des ordures et du recyclage coûtera 20 $ de plus par résidence. La quote-part à la MRC Beauce-Sartigan a grimpé de 11 %, tandis que les services de la Sûreté du Québec seront plus chers de 2,6 %.

« Si le nouveau rôle relève la valeur de toutes les propriétés, sans exception, son effet sur le compte de taxes varie grandement d’une propriété à l’autre. Des citoyens verront leur compte de taxes augmenter significativement alors que d’autres profiteront au contraire d’une baisse appréciable. Il est très difficile de donner une explication unique à cette situation, mais on peut avancer que certaines propriétés étaient nettement sous-évaluées dans le précédent rôle alors que d’autres étaient surévaluées », a expliqué la directrice générale et greffière-trésorière, Véronique Fortin, dans le communiqué d'annonce des grandes lignes du budget.