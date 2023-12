Courcelles et Saint-Évariste-de-Forsyth: le regroupement confirmé officiellement par Québec

C'est maintenant officiel, la fusion des municipalités de Courcelles et de Saint-Évariste-de-Forsyth sera effective à compter du 1er janvier 2024.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, en a fait l'annonce en fin de journée hier, par voie de communiqué de presse, à la suite de l'adoption du décret confirmant le regroupement.

La nouvelle entité portera le nom de Municipalité de Courcelles-Saint-Évariste jusqu'à ce que la population se soit prononcée sur un nouveau nom, et ce, dans le cadre d'un processus qui sera réalisé au cours des deux prochaines années. La localité siègera à la table de la MRC de Beauce-Sartigan. C'était le cas déjà pour Saint-Évariste, mais Courcelles participait à la MRC du Granit, qui se trouve aussi dans la région administrative de l'Estrie.

Les maires actuels, Francis Bélanger (Courcelles), et Camil Martin (Saint-Évariste-de-Forsyth) agiront respectivement comme maire et maire suppléant en alternance, chaque mois, et l'ensemble des membres des deux conseils municipaux formeront le nouveau conseil municipal, et ce, jusqu'à l'élection générale du 6 octobre 2024.

Par ailleurs, une somme de plus de 550 000 $ sera octroyée dans le cadre du Programme d'aide financière au regroupement municipal, a signifié la ministre Laforest, afin de soutenir la nouvelle administration municipale à l'égard des dépenses occasionnées par le regroupement, comme la restructuration organisationnelle et l'harmonisation des règlements d'urbanisme.

À noter qu'en lien avec ce processus de regroupement, des assemblées d'information et une audience publique avaient eu lieu pour consulter les parties concernées et éclairer la prise de décision. Cette démarche a mené à une recommandation favorable de la part de la Commission municipale du Québec.

« C'est avec une grande satisfaction que nos équipes municipales ont accueilli l'annonce de l'adoption du décret qui officialise le regroupement de nos deux municipalités. Le gouvernement a fait preuve d'ouverture et d'écoute envers les milieux en prenant en compte la complexité du présent dossier, considérant que nos municipalités relevaient de MRC ainsi que de régions administratives différentes [...] La création de notre nouvelle municipalité nous permettra d'acquérir un poids politique plus important et de travailler ensemble pour améliorer l'efficacité des opérations quotidiennes, ce qui générera des économies d'échelle à moyen terme. Grâce à la complémentarité de nos deux milieux, la population pourra bénéficier d'une diversification des services, sans compter que notre situation amènera d'autres municipalités à évaluer les bienfaits d'un regroupement et à apprendre de cette union. Bref, cela apportera des avantages à l'ensemble des citoyennes et citoyens », ont déclaré conjointement les maires Bélanger et Martin dans le communiqué d'annonce.